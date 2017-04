09.04 05:23 MIGnews.com

Google начал проверять новости на достоверность

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Интернет-компания Google расширила сервис проверки новостей на достоверность на весь мир, сообщается в блоге компании.Отмечается, что сервис будет работать как в поисковой выдаче, так и на агрегаторе Google News. Пилотный проект Google, похожий на проверку фактов в соцсети Facebook, был запущен в Великобритании.Напротив прошедших проверку новостей появится пометка fact check. Кроме того, рядом со ссылками будут появляться аннотации сайтов PolitiFact или Snopes, специализирующихся на разоблачении фейковых новостей.В роли проверяющих также могут выступать отдельные издания, в частности, The New York Times или The Washington Post. По сообщению Google всего в проверке подлинности задействованны 115 организаций.В российской версии Google News функция проверки достоверности пока не работает.