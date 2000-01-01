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Flickr.com 09.04 05:23   MIGnews.com

Google начал проверять новости на достоверность

Интернет-компания Google расширила сервис проверки новостей на достоверность на весь мир, сообщается в блоге компании.

Отмечается, что сервис будет работать как в поисковой выдаче, так и на агрегаторе Google News. Пилотный проект Google, похожий на проверку фактов в соцсети Facebook, был запущен в Великобритании.

Напротив прошедших проверку новостей появится пометка fact check. Кроме того, рядом со ссылками будут появляться аннотации сайтов PolitiFact или Snopes, специализирующихся на разоблачении фейковых новостей.

В роли проверяющих также могут выступать отдельные издания, в частности, The New York Times или The Washington Post. По сообщению Google всего в проверке подлинности задействованны 115 организаций.

В российской версии Google News функция проверки достоверности пока не работает.
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