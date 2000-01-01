07.04 22:24 MIGnews.com

Adidas начнет производить отпечатанную на 4D-принтере обувь

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В продажу обувь, которая будет выпускаться совместно со стартапом Carbon из Кремниевой долины, должна поступить в продажу уже в этом году. В компании рассчитывают продать не менее 5 тыс. пар обуви в 2017 году и до 100 тысяч — в следующем.В декабре 2016 года компания уже начала продавать кроссовки 3D Runner через мобильное приложение Adidas Confirmed.Теперь в Adidas решились на более масштабный эксперимент. По мнению специалистов компании, выпуск кроссовок Futurecraft 4D, изготовленных с применением 4D-печати, может стать революцией в отрасли.Стоимость таких кроссовок пока неизвестна.