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flickr 07.04 22:24   MIGnews.com

Adidas начнет производить отпечатанную на 4D-принтере обувь

В продажу обувь, которая будет выпускаться совместно со стартапом Carbon из Кремниевой долины, должна поступить в продажу уже в этом году. В компании рассчитывают продать не менее 5 тыс. пар обуви в 2017 году и до 100 тысяч — в следующем.

В декабре 2016 года компания уже начала продавать кроссовки 3D Runner через мобильное приложение Adidas Confirmed.

Теперь в Adidas решились на более масштабный эксперимент. По мнению специалистов компании, выпуск кроссовок Futurecraft 4D, изготовленных с применением 4D-печати, может стать революцией в отрасли.

Стоимость таких кроссовок пока неизвестна.
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