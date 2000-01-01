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В Димоне построят израильский `Диснейленд` | Фото:07.03 07:47   MIGnews.com

В Димоне построят израильский "Диснейленд"

Израиль - земля археологических открытий, чудес природы и современных музеев. Но нет настоящего тематического парка. По крайней мере, еще нет.

В настоящее время рядом с городом Димона планируется строительство гигантского парка развлечений "Диснейленд".

Об этом в среду, 7 марта сообщает The Times of Israel.

По данным издания, американская компания ITEC ведет переговоры с мэром Димоны о строительстве парка развлечений.

Через три недели к переговорам между мэром Димоны и инициатором строительства подключится министр туризма Ярив Левин, уточняет издание.

Стоимость строительства парка оценивается в 300 миллионов долларов. Предполагается, что израильский парк будет похож на Disney World в Орландо.

К работе над проектом привлечены два раввина, которые должны помочь придать парку еврейский колорит. Один из раввинов - Эли Таргин. Он рос у бабушки с дедушкой в Орландо и в его детских воспоминаниях сохранились счастливые моменты, связанные с отдыхом в "Диснейленде".

Вокруг парка планируется построить аквапарк и площадки для мини-гольфа, а также гостиницы.

Если проект будет одобрен, то парк откроется через пять лет. Что касается жителей Димоны, то они смогут получить, в первую очередь, новые рабочие места и инфраструктурные улучшения.

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