07.03 12:31 MIGnews.com

Инвесторы рассказали об огромных долгах Weinstein Company

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Инвесторы в последний момент отказались от приобретения Weinstein Company из-за огромных долгов на ее счету, пишет журнал Variety , ссылаясь на слова американской предпринимательницы Марии Контрерас Свит.Ранее женщина вместе с другим бизнесменом Рональдом Беркломом объявили о своем желании приобрести активы почти обанкротившейся компании, принадлежавшей скандальному кинопродюсеру Харви Вайнштейну. Общая сумма ее долгов составляет 216 миллионов долларов.Однако при этом, по данным издания, от инвесторов скрыли тот факт, что у компании имеются еще и скрытые задолженности в размере 64 миллионов. Таким образом, вместе с ранее официальными долгами общая задолженность достигла 290 миллионов долларов."Мы получили разочаровывающую информацию о целесообразности выполнения этой сделки… В результате мы приняли решение прекратить сделку", — заявила Контрерас-Свит журналистам.При этом в компании уверили, что сделают все возможное, чтобы избежать банкротства.До ни давних пор Харви Вайнштейн считался одним из самых влиятельных людей в американской киноиндустрии. Однако после скандального материала New York Times и журнала New Yorker о его распущенном сексуальном поведении, авторитет продюсера пошел на спад. Впоследствии его выгнали из Weinstein Company и он подвергся массовой критике со стороны общественности. В целом, мужчину обвинили более 80 женщин в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.