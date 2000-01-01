Пурим закончился, но желание принять участие в сказке, в карнавале, оживить игрушки продолжается… Один из самых известных сказочных оживших персонажей - это Щелкунчик. Если бы Щелкунчик, сделанный в мастерских Санкт-Петербургского Государственного театра балета на льду участвовал бы в Адлояде на Пурим, то точно получил бы первое место. Но Пурим закончен, и тем, кто хочет увидеть этот удивительный персонаж, придется дождаться лета, когда одна из самых известных волшебных историй развернется на настоящих ледовых сценах, которыми будут оборудованы поочередно несколько театральных залов Израиля и когда на ледовых площадках выступят более 100 артистов в сопровождении Хайфского Симфонического оркестра - впервые в истории проката балета на льду в Израиле. И впервые на сцену будет падать настоящий снег!
Есть истории, сюжеты которых становится вечными… Истории, пересказ которых в любом виде – беспроигрышен. Сказки, которые известны многим поколениям и любимы читателями и зрителями всех возрастов. И что же это за истории? В первую очередь "Щелкунчик", ставившийся на различных сценах мира и во всех жанрах тысячи и тысячи раз, и вновь показывающийся в Израиле летом 2018 года в «ледовой» версии. Немецкая романтика Эрнеста Гофмана, волшебная музыку Чайковского и блестящая "ледовая" хореография в грандиозной версии "Щелкунчика", посвященной 50-летию театру, 200-летию со дня написания сказки и 125-летию балета "Щелкунчик".
Увлекательный сюжет Гофмана лег в основу произведений многих видов искусства. На сей раз сказка о храброй девочке Мари и Принце-Щелкунчике оживет в ледовом шоу в атмосфере неповторимого, светлого чуда. Музыка Чайковского перенесет их в мир красоты и добра, где оживут в танце на льду сказочные персонажи, а зловещий Мышиный Король и его солдаты сразятся в ледяных битвах, битвах на настоящем льду, так как артисты из Санкт-Петербурга не признают суррогата, и катаются только на настоящем ледовом покрытии, считая, что искусство классического балета на льду не терпит суррогата, синтетической замены. Настоящий лед легко определить по графику предстоящих гастролей: подготовка к выступлению на льду и к заливке сцены льдом требует несколько дней, а синтетический лед позволяет работать каждый день. Так что зрители могут заранее понять по расписанию гастролей, что им предстоит увидеть.
Сегодня Санкт-Петербургский Государственный театра балета на льду известен на весь мир. Именно благодаря ему расширились возможности ледового шоу. Отдельные танцевальные композиции и спортивные трюки, составлявшие когда-то репертуар большинства подобных групп, сменили на сцене классические балетные спектакли. Впервые в мире настоящие классические балеты в классических балетных костюмах и декорациях были представлены на ледовой площадке, установленной на сцене театра.
Впервые зрители увидели Ленинградский балет на льду в декабре 1967 года во Дворце спорта "Юбилейный". Представления напоминали выступления известного американского коллектива "Холидей он айс", то есть показ звезд фигурного катания, уже покинувших большой спорт. Руководил труппой хореограф Константин Боярский. Именно он решил изменить традиционное шоу на коньках, перенести классический танец на ледовую сцену и создать театр, в котором бы синтезировались искусство и спорт. Новый жанр требовал абсолютно иного подхода, чем традиционный балет или фигурное катание. Учитывая особенности ледовой арены, необходимо было соединить классическую хореографию со спортивными элементами. Перенести балетную классику со сценических подмостков на лед без изменений было невозможно. В качестве педагогов-репетиторов и постановщиков выступали не фигуристы, а звезды российского балета Наталия Дудинская, Константин Сергеев, Никита Долгушин и Борис Эйфман.
Эффект был потрясающий. Всего через шесть лет после первого выступления труппы журнал "Театр" писал: "...сегодня мы можем говорить о том, что возник балетный театр на льду, который не копирует чужих образцов, но, опираясь на традиции русской хореографии, создает праздничное зрелище, сочетающее в себе динамизм фигурного катания с разнообразием форм танцевального искусства".
В 1979 году главным балетмейстером труппы становится Константин Рассадин - ученик прославленного хореографа Леонида Якобсона, в прошлом один из ведущих солистов Кировского (Мариинского) театра. С его приходом окончательно сформировался репертуар. Новые постановки увидели миллионы зрителей. Коллектив объехал все крупнейшие города страны. С успехом проходили гастроли ленинградцев за рубежом - в Варшаве и Афинах, в Париже и Сеуле. "Классические танцовщики могут только мечтать о тех глиссе, пируэтах и па-де-де, которые осветили редкостным блеском "Пибоди Аудиториум", - писали американские газеты о Петербургском балете на льду. Именно в США состоялось первое выступление на театральной сцене. Специальная ледовая установка с переносным льдом, великолепные декорации и костюмы в специальных трейлерах следовали за артистами из штата в штат. Американская публика первой увидела "Спящую красавицу" в 1995 году. Тогда в калифорнийской прессе появились такие строки: "Изящное скольжение и, кажется, без усилий совершаемые прыжки и поддержки делают сказку похожей на сон. Этот спектакль - успех всей труппы...". Немного позже в репертуар театра вошли балеты "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" на музыку Чайковского и балеты на музыку Прокофьева - "Ромео и Джульетта" и "Золушка". Все эти постановки осуществлены его главным балетмейстером, заслуженным артистом России Константином Рассадиным.
В разные годы в Балете танцевали многократные чемпионы мира и Европы, двукратные Олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, многократный чемпион мира и Европы, Олимпийский чемпион Алексей Уланов, многократный призер соревнований мира и Европы по фигурному катанию и Олимпийских Игр Людмила Смирнова. В труппе около 20 фигуристов, имеющих звание Мастера спорта России за победы во Всероссийских и международных соревнованиях по фигурному катанию.
Государственный балет на льду Санкт-Петербурга уже приезжал в Израиль, и израильтяне горячо принимали великолепные балеты Чайковского "Спящая красавица" и "Лебединое озеро", а также "Золушку" Прокофьева. Сочетание прославленного во всем мире русского балета с русской школой фигурного катания, которая также признана одной из лучших в мире, классические балетные костюмы и потрясающие декорации, великая музыка Чайковского и сказка, любимая и взрослыми и детьми – все это вы сможете увидеть в "Щелкунчике" этим летом. Специально для этого шоу были созданы световые эффекты, мультимедийное шоу, меняющиеся видео-декорации. Перед зрителями воочию предстанут танцы цветов, бои на скакалках и фокусы Дроссельмейера. Сказка стала явью, и нельзя не поверить в реальность происходящего на ледовой сцене, в реальность знакомой каждому с детства истории о бесстрашном Щелкунчике. И еще: устроители гастролей предупреждают: не забудьте взять с собой теплые вещи, в зале будет настоящая зимняя прохлада!
Государственный балет на льду Санкт-Петербурга. "Щелкунчик". С 26 июля по 4 августа (Реховот, Хайфа, Беэр-Шева, Тель-Авив). В сопровождении Хайфского Симфонического оркестра.