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Ученые подсчитали чего женщинам стоит красота | Фото: Thinkstock08.03 01:21   MIGnews.com

Ученые подсчитали чего женщинам стоит красота

Для того, чтобы понравиться мужчине, женщина готова пожертвовать многим, и даже временем. Исследователи подсчитали, что среднестатистическая женщина тратит три года своей жизни на то, чтобы привести себя в порядок перед выходом из дома, как пишет ladyportal.info.

Собираясь выйти в свет, женщина тратит на прихорашивание в общей сложности 1 час и 12 минут. На душ и бритье ног у среднестатистической женщины уходит 22 минуты. 7 минут тратится на нанесение увлажняющих средств или автозагара. 23 минуты – на сушку и укладку волос. На макияж женщины тратят в среднем по 14 минут. Одевание забирает у среднестатистической женщины 6 минут.

В обычное утро перед работой, согласно статистике, на сборы у представительниц прекрасной половины человечества уходит по 40 минут.

Не легче и нашим мужчинам. Они около 3 месяцев своей жизни проводят в ожидании, пока их жены или подруги приведут себя в порядок.

По причине лопнувшего мужского терпения, не перенесшего прихорашивания или шоппинга, терпит крах каждый десятый союз.
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