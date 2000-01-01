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YouTube 07.03 16:26   MIGnews.com

Джордж Майкл умер от естественных причин

Британский следователь заявил, что Джордж Майкл умер от естественных причин в результате болезни сердца и жирной печени.

Даррен Солтер, старший следователь Оксфордшира, заявил, что вскрытие показало, что певец умер от "расширенной кардиомиопатии с миокардитом и жирной печенью".

Дилатационная кардиомиопатия - это состояние, при котором способность сердца откачивать кровь ограничена, а миокардит является воспалением сердечной мышцы.

Джордж Майкл умер в своем доме в графстве Оксфордшир, на юге Англии, 25 декабря. Ему было 53 года. Первоначальное вскрытие не смогло определить причину смерти.

Солтер заявил во вторник, 7 марта, что, поскольку Майкл умер от естественных причин, расследование не состоится.
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