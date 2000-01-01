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`Грязно и сально`: Нетта Барзилай выпустила новый клип | Фото:07.02 22:32   MIGnews.com

"Грязно и сально": Нетта Барзилай выпустила новый клип

Израильская певица Нетта Барзилай, победившая на песенном конкурсе Евровидение-2018, презентовала клип на песню Ricki Lake.

Ролик, представленный на ее официальном YouTube-канале, уже успел наделать много шума в сети.

В клипе покорившая меломанов со всего мира Нетта тонко высмеивает любовь к фаст-фуду. Артистка призналась, что ее вдохновило популярное шоу "Рики Лейк".

"В подростковом возрасте я смотрела "Шоу Рики Лейк" и была очарована теми красочными персонажами. Это был взгляд на Америку – как на лучшую, так и на худшую из ее сторон", – цитирует ее заявление Israel Hayom.


По словам Барзилай, как и гости Рики, все люди хотят советов, быстрых решений и простых лайфхаков, которые привнесли бы счастье в жизнь.

"Ricki Lake – как песня, так и человек – это о том, чтобы быть счастливым, прислушиваться к интуиции и танцевать под собственный ритм. Для меня Рики Лэйк всегда была той, чьи, казалось бы, недостатки полюбила Америка. Эта песня и видео – мое несуразное, грязное и сальное почтение ей", – отметила певица.


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