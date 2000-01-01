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В ЕС женщины получают пенсии меньше, чем мужчины 07.02 23:19   MIGnews.com

В ЕС женщины получают пенсии меньше, чем мужчины

В 2018 году в странах Европейского Союза женщины старше 65 лет получали пенсию в среднем на 30% ниже, чем у мужчин, об этом свидетельствуют данные Евростата.

Хотя женщины получали меньшие пенсии во всех государствах-членах ЕС, степень разрыва сильно различается. Наибольшая разница наблюдалась в Люксембурге, где женщины старше 65 лет получали пенсию на 43% меньше, чем мужчины. За Люксембургом следуют Мальта (42%), Нидерланды (40%), Австрия (39%), Кипр (38%) и Германия (37%).

С другой стороны, наименьшая разница в сумме пенсий между женщинами и мужчинами была в Эстонии (1%), Дании (7%), Словакии (8%), Чехии (13%) и Венгрии (16%).

В 2018 году доля пенсионеров в возрасте старше 65 лет, которым угрожает бедность, в ЕС составляла 15%, что несколько превышает показатель 14% в 2017 году, но ниже риска бедности населения трудоспособного возраста (от 16 до 64 лет) почти на 17%.

Самый высокий уровень риска бедности среди пенсионеров зафиксировали в Эстонии (54%), Латвии (50%), Литве (41%) и Болгарии (30%).

Самые низкие показатели были зафиксированы в Словакии (6%), Франции (8%), Греции (9%), Дании, Люксембурге и Венгрии (все 10%).


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