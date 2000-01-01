Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Дженнифер Лоуренс устроила шоу в самолёте: ВИДЕО 08.02 04:36   MIGnews.com

Дженнифер Лоуренс устроила шоу в самолёте: ВИДЕО

Американская актриса Дженнифер Лоуренс снова шокировала своим непосредственным поступком, который произошел на борту самолета.

Прямо во время перелета бунтарка схватила трубку бортпроводника и начала выкрикивать девиз любимой американской футбольной команды Eagles.

"Привет. Это не пилот, это Дженифер Лоуренс", - сказала в переговорное устройство звезда. После такого обращения Дженнифер предложила всем пожелать успеха футбольной команде и начала скандировать девиз.

Друзья актрисы, которые летели вместе с ней, отсняли на видео этот дерзкий поступок и решили им поделиться.

Этим провокационным поступком Лоуренс решила завести и сагитировать публику болеть за футболистов. Но, к сожалению, почти никто не поддержал инициативу актрисы. Более того у большинства пассажиров такое поведение вызывало раздражение к обладательнице Оскара.

После нескольких громких возгласов, бортпроводники попросили успокоиться Дженнифер и занять свое место.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:27
Коалиция США нанесла удар по сирийской армии
07:21
Альшейх: за следователями по делу Нетаниягу следили
07:12
Эхуд Ольмерт пожелал Нетаниягу "красиво покинуть пост"
06:59
По "делу 1000" Нетаниягу хотят обвинить во взяточничестве
05:51
Учёные доказали: По вечерам полезны углеводы
03:18
Принц Гарри сделает операцию по пересадке волос
02:40
Бороздящая просторы вселенной Tesla мгновенно стала мемом
01:25
Джим Керри удалил свою страничку в Facebook из-за России
23:41
Тарантино обвиняют в оправдании Полански за изнасилование
22:20
Преподаватель из США хотел продолжить карьеру в ИГ
21:52
Нетаниягу заморозил план по экспорту марихуаны
21:34
ВИДЕО: Скандальная демонстрация мигрантов в Израиле  
20:26
Страшная авария под Иерусалимом: ВИДЕО  
19:54
Саудовская Аравия впервые позволила лететь в Израиль
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus