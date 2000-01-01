08.02 04:36 MIGnews.com

Дженнифер Лоуренс устроила шоу в самолёте: ВИДЕО

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Американская актриса Дженнифер Лоуренс снова шокировала своим непосредственным поступком, который произошел на борту самолета.Прямо во время перелета бунтарка схватила трубку бортпроводника и начала выкрикивать девиз любимой американской футбольной команды Eagles."Привет. Это не пилот, это Дженифер Лоуренс", - сказала в переговорное устройство звезда. После такого обращения Дженнифер предложила всем пожелать успеха футбольной команде и начала скандировать девиз.Друзья актрисы, которые летели вместе с ней, отсняли на видео этот дерзкий поступок и решили им поделиться.Этим провокационным поступком Лоуренс решила завести и сагитировать публику болеть за футболистов. Но, к сожалению, почти никто не поддержал инициативу актрисы. Более того у большинства пассажиров такое поведение вызывало раздражение к обладательнице Оскара.После нескольких громких возгласов, бортпроводники попросили успокоиться Дженнифер и занять свое место.