08.02 03:18 MIGnews.com

Принц Гарри сделает операцию по пересадке волос

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По слухам приближенных к британской монаршей семье, принц Гарри сразу после свадьбы планирует пересадить себе волосы, чтобы не облысеть как старший брат.Гарри еще не лысый, однако наследственность красноречивая. Стоит взглянуть на его отца и старшего брата. Да и у самого Гарри в младшие годы рыжая шевелюра была гуще. Операция по пересадке волос, говорит английская пресса, будет стоить почти два миллиона гривен.Похожие процедуры приписывают известному футболисту Уэйну Руни и оскароносному актеру Мэтью Макконахи, а также российскому президенту Владимиру Путину. Однако врачи эти случаи не комментируют.Под местной анастезией луковицы волос сначала поштучно берут в тех частях головы, где они еще растут, и вживляют их в места облысения. Как правило, современная пересадка волос пока что не может дать ту густоту, которая есть в донорской области.