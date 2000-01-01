07.02 23:41 MIGnews.com

Тарантино обвиняют в оправдании Полански за изнасилование

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Голливудский режиссер Квентин Тарантино оказался под огнем критики после того, как было опубликовано его интервью 15-летней давности, в котором он оправдывает Романа Полански за секс с 13-летней девочкой.Издание Jezebel опубликовало радиоинтервью режиссера, состоявшееся в 2003 году с ведущими Говардом Стерном и Робин Квиверс, в котором Тарантино сказал, что не считает секс режиссера Романа Полански с 13-летней, в котором его обвинили в 1977 году, изнасилованием.На слова ведущего о том, что, возможно, девочка не хотела заниматься сексом с Полански, Тарантино сказал: "Нет, дело не в этом. Она с ним встретилась, и она этого хотела"."Я не верю, что это насилие - но я верю, что это противозаконно. Для таких 13-летних тусовщиц - это не насилие", - говорит Тарантино в интервью."Он не насиловал 13-летнюю девочку. Да, это был секс с малолетней. Но это не то же самое, что изнасилование. Когда мы говорим "изнасилование", имеется в виду, что с человеком обходятся жестко, валят его на пол - это одно из самых жестоких преступлений на свете. Это как разбрасываться словом "расист". Оно не применимо в отношении всего, для чего люди его применяют", - говорит в интервью Квентин Тарантино.В 1977 году Полански был обвинен в совращении 13-летней модели Саманты Геймер. По американским законам ему грозило тюремное заключение сроком на 50 лет. В рамках сделки со следствием Полански признал себя виновным в незаконной половой связи с несовершеннолетней, передает Би Би Си.