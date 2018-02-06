Раввин Кельнер – ученикам: женщины "слабоумные гориллы"

Во время урока на тему "Брак и семья", раввин назвал успешных женщин или тех, кто настроен на карьеру "гориллами".
"У женщин ограниченная способность к духовности. Они могут достичь только среднего уровня духовности. Нет такого понятия, как духовные женщины. Это просто неправда. Это не вина самих женщин, просто никто от них не ожидает, что они достигнут высокого развития в плане духовности", - подчеркнул Кельнер.
Раввин добавил: "Они слабоумные. Они просто болтают, вот и все. Обычный женский лепет".
Он отметил, что женщины от природы обладают интуицией, однако "современная культура превратила их в пустое место".