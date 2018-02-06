07.02 11:47 MIGnews.com

Раввин Кельнер – ученикам: женщины "слабоумные гориллы"

"נשים רוחניות - קשקוש, בימינו הן כלום", "מנכ"ליות יש פה ושם - בחורילות כאלה": אלו רק חלק מהציטוטים השערורייתיים שנאמרו מפיו של יוסף קלנר שמכהן כרב במכינה הקדם צבאית בעלי במהלך שיעור הכנה לחיי משפחה

https://t.co/YRX3PYbhTS @yaircherki pic.twitter.com/ADMBjQvFjU — החדשות (@NewsChannelIL) February 6, 2018

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Раввин Йосеф Кельнер, который преподает курсы к подготовке к службе в армии Эли, назвал женщин "слабоумными". Об этом он заявил в прошлом году будущим новобранцам ЦАХАЛа.Отрывок видео, опубликовал канал "Хадашот" в среду, 7 февраля.Во время урока на тему "Брак и семья", раввин назвал успешных женщин или тех, кто настроен на карьеру "гориллами"."У женщин ограниченная способность к духовности. Они могут достичь только среднего уровня духовности. Нет такого понятия, как духовные женщины. Это просто неправда. Это не вина самих женщин, просто никто от них не ожидает, что они достигнут высокого развития в плане духовности", - подчеркнул Кельнер.Раввин добавил: "Они слабоумные. Они просто болтают, вот и все. Обычный женский лепет".Он отметил, что женщины от природы обладают интуицией, однако "современная культура превратила их в пустое место".