Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Раввин Кельнер – ученикам: женщины `слабоумные гориллы` 07.02 11:47   MIGnews.com

Раввин Кельнер – ученикам: женщины "слабоумные гориллы"

Раввин Йосеф Кельнер, который преподает курсы к подготовке к службе в армии Эли, назвал женщин "слабоумными". Об этом он заявил в прошлом году будущим новобранцам ЦАХАЛа.

Отрывок видео, опубликовал канал "Хадашот" в среду, 7 февраля.





Во время урока на тему "Брак и семья", раввин назвал успешных женщин или тех, кто настроен на карьеру "гориллами".

"У женщин ограниченная способность к духовности. Они могут достичь только среднего уровня духовности. Нет такого понятия, как духовные женщины. Это просто неправда. Это не вина самих женщин, просто никто от них не ожидает, что они достигнут высокого развития в плане духовности", - подчеркнул Кельнер.

Раввин добавил: "Они слабоумные. Они просто болтают, вот и все. Обычный женский лепет".

Он отметил, что женщины от природы обладают интуицией, однако "современная культура превратила их в пустое место".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:21
Россия выступила против дня Голодомора в Израиле
17:55
Аббас обсудит с Путиным конфликт с Израилем
17:06
Опрос: Большинство израильтян за депортацию мигрантов
15:48
Бывший глава ШАБАКа Яков Перри покинул Кнессет
14:56
Юсеф Атауна подал заявление об отставке
14:27
2000 африканцев на протестах у посольства Руанды в Герцлии  
14:25
В Белом доме готовят серию санкций в отношении Пхеньяна
14:21
Ученые обнаружили хвостатых пауков возрастом в 100 млн. лет
13:42
Африканские нелегалы предпочитают тюрьму депортации
13:25
Над Саудией: за пять часов от Тель-Авива до Дели
13:07
ФАТХ осудил ликвидацию убийцы раввина
13:03
МВФ: Теневая экономика РФ достигла уровня африканских стран
12:56
Япония протестует из-за российских военных учений на Курилах
12:50
Twitter Абу Мазена взломали хакеры
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus