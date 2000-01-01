07.02 22:20 MIGnews.com

Преподаватель из США хотел продолжить карьеру в ИГ

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Американский преподаватель из Техаса Уоррен Кларк (Warren Clark) отправил резюме руководству "Исламского государства" (ИГ), чтобы устроится учителем английского языка. Об этом сообщает New York Daily News."Я претендую на должность преподавателя английского языка в "Исламском государстве"", - написал американец в своем сопроводительном письме.Сообщается, что 33-летний мужчина, представившись под именем Абу Муххамед аль-Америки в своем резюме, составленном по всем правилам делового этикета, заявил, что работа в Университете Мосула будет замечательным продолжением его преподавательской карьеры.Однако, как отмечает издание, письмо адресованное руководству террористической организации попало в руки к исследователям Университета Джорджа Вашингтона. Там его подробно изучили и определили личность Карла по информации, которую он указал.По предварительным данным, Кларк окончил Хьюстонский университет и преподавал в Техасе до того, как уехать в Саудовскую Аравию в качестве учителя. Позднее он перебрался в Ирак, где как предполагается и стал сторонником исламского халифата.В прошлом месяце Университет опубликовал доклад об американских джихадистах в Сирии и Ираке. В документе утверждается, что за последние несколько лет более 60 граждан США присоединились к экстремистам в Сирии и Ираке. Из них 12 вернулись на родину, девять были арестованы.