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Юная испанка родила от своего 14-летнего брата | Фото: Thinkstock07.02 10:50   MIGnews.com

Юная испанка родила от своего 14-летнего брата

В Испании 11-летняя девочка родила ребенка, отцом которого, предположительно является 14-летний брат школьницы. Новорожденный появился на свет в прошлую пятницу в больнице города Мурсия, что на юго-востоке Испании.

Об этом сообщает издание Metro в среду, 7 февраля.

На прошлой неделе девочку с жалобами на боли в животе привезли в госпиталь родители. Они были уверены, что у дочери кишечное расстройство. Однако и врачи, и родители пришли в шок, когда узнали, что она беременна и вот-вот родит.

После родов в больницу была вызвана полиция. Под подозрение попал 14-летний брат девочки.

Источники близкие к делу сообщили, что мальчику было 13 лет, когда его сестра забеременела.

По местным законам подростку не грозит уголовная ответственность, поскольку на момент зачатия ему было 13 лет. В этом возрасте еще не несут криминальную ответственность.
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