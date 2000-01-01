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flickr/Daniele Dalledonne 07.02 19:25   MIGnews.com

США: суд заинтересовался смыслом песни Майкла Джексона

Американский судья Марк Холмс поинтересовался у бывшего представителя Майкла Джексона, смыслом строчки из песни, прежде, чем перейти к дальнейшему рассмотрению дела о финансовых проблемах легенды поп-музыки.

Судья признался, что давно ломал голову над фразой "сорокатысячелетний фанк", которая звучит в конце знаменитой композиции "Thriller". Ее произносит не сам певец, а культовый актер фильмов ужасов Винсент Прайс.

"Это карма" - ответил бывший адвокат звезды Джон Бранка, выступавший в суде свидетелем.

Налоговое управление США вызвало в суд представителей Джексона. Налоговики считают, что с имущества музыканта, умершего в 2009 году, не были уплачены $700 млн. налогов и пени, пишет Би Би Си.

Защита покойного заявляет, что на момент смерти долги артиста составляли $400 млн., а его имя в качестве зарегистрированной торговой марки стоило всего $2105. Налоговая, в свою очередь, оценила торговую марку в $434 млн.
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