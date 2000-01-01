07.02 19:25 MIGnews.com

США: суд заинтересовался смыслом песни Майкла Джексона

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Американский судья Марк Холмс поинтересовался у бывшего представителя Майкла Джексона, смыслом строчки из песни, прежде, чем перейти к дальнейшему рассмотрению дела о финансовых проблемах легенды поп-музыки.Судья признался, что давно ломал голову над фразой "сорокатысячелетний фанк", которая звучит в конце знаменитой композиции "Thriller". Ее произносит не сам певец, а культовый актер фильмов ужасов Винсент Прайс."Это карма" - ответил бывший адвокат звезды Джон Бранка, выступавший в суде свидетелем.Налоговое управление США вызвало в суд представителей Джексона. Налоговики считают, что с имущества музыканта, умершего в 2009 году, не были уплачены $700 млн. налогов и пени, пишет Би Би Си.Защита покойного заявляет, что на момент смерти долги артиста составляли $400 млн., а его имя в качестве зарегистрированной торговой марки стоило всего $2105. Налоговая, в свою очередь, оценила торговую марку в $434 млн.