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Кайли Миноуг отсудила у сестры Ким Кардашьян собственное имя | Фото: kylieminogue/Instagram08.02 02:41   MIGnews.com

Кайли Миноуг отсудила у сестры Ким Кардашьян собственное имя

Cамая младшая представительница семьи Кардашьян-Дженнер, Кайли, проиграла в суде своей звездной тезке. Так, Кайли Миноуг еще три года назад выразила недовольство фактом того, что девушка использует имя для продвижения собственного бренда косметики.

В настоящее время спор перерос в судебную тяжбу, которую выиграла старшая селебрити. 48-летняя певица отныне является единственным правообладателем названия Kylie, пишет ТСН со ссылкой на Mirror.



Основным аргументом Миноуг стало то, что она зарегистрировала этот бренд еще до рождения Дженнер.

Ведомство по патентам и товарным знакам США вынесло решение в пользу австралийки и запретило Кайли Дженнер пиарить и выпускать продукцию под брендом Kylie. Однако, юная реалити-звезда сдаваться отнюдь не спешит и сейчас готовит апелляцию.
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