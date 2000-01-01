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В Британии собака родила зеленого щенка 07.02 15:10   MIGnews.com

В Британии собака родила зеленого щенка

В британском графстве Ланкашир самка лабрадора щенка с зеленой шерстью. Необычности этому явлению добавляет, что, как сообщает Daily Mail, у мамы щенка был шоколадный окрас, а четыре ее брата родились с шерстью нормального цвета.

"Мы были немного шокированы, но потом подумали, что это нормально", – рассказала хозяйка щенков Элейн Купер.

Назвали собаку соответствующе - Фионой, в честь персонажа мультфильма "Шрек", где Фионой звали принцессу-огра с кожей зеленого цвета.

Отмечается, что необычный цвет вызван повышенным содержанием гормона биливердина в плаценте собаки. Это вещество является промежуточным продуктом распада гемоглобина. На здоровье Фифи это никак не повлияло и через несколько недель он смылся, уступив место песочному оттенку.

Сейчас Марк и Элейн Купер ждут, пока щенки подрастут, чтобы найти им новых хозяев.
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