07.02 15:10 MIGnews.com

В Британии собака родила зеленого щенка

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В британском графстве Ланкашир самка лабрадора щенка с зеленой шерстью. Необычности этому явлению добавляет, что, как сообщает Daily Mail, у мамы щенка был шоколадный окрас, а четыре ее брата родились с шерстью нормального цвета."Мы были немного шокированы, но потом подумали, что это нормально", – рассказала хозяйка щенков Элейн Купер.Назвали собаку соответствующе - Фионой, в честь персонажа мультфильма "Шрек", где Фионой звали принцессу-огра с кожей зеленого цвета.Отмечается, что необычный цвет вызван повышенным содержанием гормона биливердина в плаценте собаки. Это вещество является промежуточным продуктом распада гемоглобина. На здоровье Фифи это никак не повлияло и через несколько недель он смылся, уступив место песочному оттенку.Сейчас Марк и Элейн Купер ждут, пока щенки подрастут, чтобы найти им новых хозяев.