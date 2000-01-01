6 советов: как вести уроки английского по скайпу

Существует распространенный миф, что обучение английскому по скайпу строится исключительно на разговорах и не затрагивает важных теоретических аспектов. Но практика доказывает обратное: при правильном организационном подходе репетиторы проводят полноценные занятия, которые приносят ощутимые результаты. Как вести эффективные уроки по скайпу?
Составляем четкий план урока
Продумайте план занятия, выделив каждому этапу строго ограниченный отрезок времени. Если урок длится 60 минут — разделите программу на три-четыре отрезка. Первую часть занятия можно посвятить проработке домашнего задания: проведите грамматическую разминку, обсудите перевод текста или разыграйте диалог.
Сочетаем видеосвязь с обычными голосовыми звонками
Далеко не все ученики любят общаться в скайпе через видеосвязь. Некоторых студентов смущает, что «виртуальный» собеседник находится всего в нескольких сантиметрах и видит все — включая происходящее за спиной. Уточните у студента, как он относится к видеообщению.
Высылаем учебные материалы и ссылки за день до занятия
Сэкономьте время: подготовьте материалы для урока заранее и вышлите их студенту по электронной почте. Вам не придется искать нужные файлы на рабочем столе, вставлять ссылки в окно переписки и объяснять, что именно необходимо делать с учебно-методическими пособиями.
Проверяем домашнее задание заранее
Подробный «разбор полетов» отнимает ценное время, уходящее на поиск ошибок. Проверяйте «домашку» заранее, чтобы заниматься на уроке исключительно проработкой обнаруженных недочетов.
Пользуемся возможностями ПК и интернета
Многие ученики делают задания в тетрадях, которые подносятся к глазку веб-камеры для проверки. Репетитору приходится напрягать зрение и затрачивать силы на расшифровку почерка.
Меняем виды учебной деятельности
Совмещайте теорию с практикой, включая в программу занятия работу над улучшением навыков чтения, аудирования, говорения и письма. Для аудирования подготовьте аудиофайлы с помощью программы Sound Forge или Audacity. Используйте обучающие видеоматериалы с YouTube. Уделяйте особое внимание развитию разговорных навыков: проводите урок на английском в форме диалога, разбавляйте занятие короткими беседами на различные повседневные темы. Ведите переписку в диалоговом окне.