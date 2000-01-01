Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Мелания Трамп требует у Daily Mail $150 млн. за клевету | Фото: Disney | ABC Television Group/Flickr07.02 12:46   MIGnews.com

Мелания Трамп подала на газету 150-миллионный иск за клевету

Первая леди США Мелания Трамп подала многомиллионный иск против компании Mail Media Inc. за статью о том, что до замужества она предоставляла мужчинам эскорт-услуги VIP-класса. Как сообщает Associated Press, статья была опубликована редакцией сайта Daily Mail, который принадлежит вышеуказанной компании.

Любопытно, что ранее супруга президента уже пыталась добиться справедливости за распространение данных очерняющих ее слухов в суде штата Мэриленд, однако судья отклонил ее иск (в то же время он согласился вести дело против блоггера Вебстера Тарпли, который также очернял репутацию женщины). Теперь она обратилась в нью-йоркский суд, так как в этом городе у Daily Mail имеются представительства.

Как говорится в ее иске, столь черная клевета мешает вредит ее высокому положению первой леди. Кроме того, отмечается, что она является не только моделью и одной из самых фотографируемых женщин в мире, но и успешной бизнесвумен, выпускающей свои линии одежды, аксессуаров, ювелирных изделий, косметики и парфюмерии.

За дефамацию Мелания Трамп требует от Mail Media Inc. по меньшей мере 150 млн. долларов в качестве моральной компенсации и погашения материальных убытков.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:17
Палестинский министр: Мир должен покарать Израиль
12:05
Развозову удалось предотвратить удар по бюджету спорта
11:59
Apple отзывает почти 90 тысяч iPhone 6s
11:35
Новая победа "Еш Дин": в Тапуах-Маарав снесут 17 домов
10:59
Тель-Авивский университет - мировая фабрика "акул бизнеса"
10:33
Ведущий Fox News не стал извиняться за "убийцу Путина"
10:26
Мэру Ашкелона предъявлено обвинение в коррупции
09:59
"Исламский джихад" обвинил Израиль в "жестокой агрессии"
09:55
Израиль должен быть готов к войне с ХАМАСом уже этой весной
09:44
Госдеп никак не комментирует Закон о форпостах
09:10
Ангела Меркель не уверена, что победит
08:58
СМИ: В США создают центр для информационной войны с РФ
08:35
Арикат: Закон о форпостах – легализация кражи земель
08:12
Снова отменены рейсы El Al
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus