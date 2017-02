07.02 12:46 MIGnews.com

Мелания Трамп подала на газету 150-миллионный иск за клевету

Первая леди США Мелания Трамп подала многомиллионный иск против компании Mail Media Inc. за статью о том, что до замужества она предоставляла мужчинам эскорт-услуги VIP-класса. Как сообщает Associated Press, статья была опубликована редакцией сайта Daily Mail, который принадлежит вышеуказанной компании.Любопытно, что ранее супруга президента уже пыталась добиться справедливости за распространение данных очерняющих ее слухов в суде штата Мэриленд, однако судья отклонил ее иск (в то же время он согласился вести дело против блоггера Вебстера Тарпли, который также очернял репутацию женщины). Теперь она обратилась в нью-йоркский суд, так как в этом городе у Daily Mail имеются представительства.Как говорится в ее иске, столь черная клевета мешает вредит ее высокому положению первой леди. Кроме того, отмечается, что она является не только моделью и одной из самых фотографируемых женщин в мире, но и успешной бизнесвумен, выпускающей свои линии одежды, аксессуаров, ювелирных изделий, косметики и парфюмерии.За дефамацию Мелания Трамп требует от Mail Media Inc. по меньшей мере 150 млн. долларов в качестве моральной компенсации и погашения материальных убытков.