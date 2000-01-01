07.02 04:15 MIGnews.com

Российские хакеры шантажировали Дэвида Бекхэма

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Хакеры требовали от английского футболиста Дэвида Бекхэма 1 млн. фунтов, угрожая опубликовать его личную переписку, однако спортсмен отказался от сделки.Как говорится в статье The Telegraph, хакеры с российских серверов атаковали компьютерную систему компании Doyen Global, которой руководил бывший пиарщик Бекхэма Симон Оливейра. Злоумышленники украли несколько миллионов электронных сообщений компании, в том числе письма Бекхэма.Шантажист под вымышленным именем Артем Ловузов вышел на Бекхэма и пообещал уничтожить все украденные данные, как только получит деньги. Однако команда спортсмена отказалась выполнить требование хакеров и в начале 2016 года обратилась в полицию. Расследованием занялись правоохранительные органы Португалии, на территории которой находятся сервера Doyen Global.В начале этого месяца сайт Football Leaks опубликовал 18,6 млн сообщений из электронной почты компании, включая и письма Бэкхема, в которых он ругал членов номинационной комиссии британского парламента, которая в 2013 году отказалась присудить ему рыцарский титул.Из переписки следует, что Бекхэм участвовал в нескольких благотворительных кампаниях ради того, чтобы получить титул рыцаря. Позже спортсмен признался, что многие сообщения были отправлены "сгоряча", а некоторые части беседы были и вовсе отредактированы. Организация ЮНИСЕФ, послом которой является Дэвид Бекхэм, встала на его сторону, сообщив, что он тратит очень много своих сил и энергии на работу с детьми.