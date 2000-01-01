08.01 04:12 MIGnews.com

Илон Маск станцевал на презентации в Китае

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Основатель компании Tesla Илон Маск станцевал на церемонии открытия завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.На опубликованном видео можно увидеть, что Маск начал танцевать в ходе презентации электрических внедорожников Model Y.Новый завод в Китае, построенный в рекордно короткие сроки и ставший первым за пределами США, позволит компании нарастить мощность со 150 тысяч по 250 тысяч электромобилей в год.