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В Швейцарии оборудовали необычный кинотеатр с кроватями 07.01 13:55   MIGnews.com

В Швейцарии оборудовали необычный кинотеатр с кроватями

Французская сеть кинотеатров Les Cinemas Gaumont Pathe открыла в Швейцарии новый кинотеатр с особой "изюминкой". Вместо привычных кресел в кинотеатре стоят двуспальные кровати.

Кинотеатр Pathe находится в коммуне Шпрайтенбах, в нем оборудован специальный зал, который называется VIP-Bedroom (VIP-спальня), именно в нем и расположили 11 двуспальных кроватей с электронно-регулируемыми подголовниками, подушками и прикроватными тумбочками. На входе в зал всем посетителям выдают тапочки.

Руководство кинотеатра отмечает, что постельное белье на кроватях будет меняться в перерывах между каждым сеансом.

"Гигиенический аспект очень для нас важен, - сказал генеральный директор Pathe Switzerland Венанцио Ди Бакко, слова которого приводит швейцарский новостной сайт 20 Minuten. - В Швейцарии это предложение является уникальным. Но мы проверили эту концепцию за рубежом, и пока никаких проблем не было".

VIP-билет для входа в зал обойдется посетителю в 49 швейцарских франков, он также включает в себя бесплатные закуски и напитки.


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