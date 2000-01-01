07.01 23:20 MIGnews.com
Харви Вайнштейн пришел на первое заседание суда с ходунками
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн прибыл на первое заседание суда по его делу с ходунками. Его обвиняют в преступлениях сексуального характера.
Он был одет в черный костюм и черные мокасины. При этом на обе ножки ходунков надеты прорезанные теннисные мячи. Вероятно, это необходимо, чтобы избегать скрипа при передвижении.
Во время первого заседания стороны обсудили организационные вопросы, пишет BBC
.
До этого СМИ узнали, что Вайнштейну потребовалась операция на спине из-за автомобильной аварии.
Ранее юристы голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, сообщили об успешных переговорах с обвинением.
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