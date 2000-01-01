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Харви Вайнштейн пришел на первое заседание суда с ходунками 07.01 23:20   MIGnews.com

Харви Вайнштейн пришел на первое заседание суда с ходунками

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн прибыл на первое заседание суда по его делу с ходунками. Его обвиняют в преступлениях сексуального характера.

Он был одет в черный костюм и черные мокасины. При этом на обе ножки ходунков надеты прорезанные теннисные мячи. Вероятно, это необходимо, чтобы избегать скрипа при передвижении.

Во время первого заседания стороны обсудили организационные вопросы, пишет BBC.

До этого СМИ узнали, что Вайнштейну потребовалась операция на спине из-за автомобильной аварии.

Ранее юристы голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, сообщили об успешных переговорах с обвинением.


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