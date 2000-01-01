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08.01 03:44   MIGnews.com

Дэвид Боуи узнал, что болен раком, за 3 месяца до смерти

Британский музыкант Дэвид Боуи узнал, что болен раком в последней, терминальной стадии всего лишь за три месяца до смерти, говорится в документальном фильме ВВС. В фильме показаны кадры из мирового турне певца A Reality Tour в 2003-2004 годах, а также рассказывается о последних четырех годах жизни артиста. Это продолжение фильма 2013 года "Дэвид Боуи: Пять лет".

Режиссер клипа Lazarus Йохан Ренк в новом фильме рассказывает, что певец узнал о том, что его болезнь не поддается лечению, когда работал над клипом к песне Lazarus.

"Я узнал позже, что в ту неделю, когда мы снимали, он и узнал, что все кончено..., что болезнь победила", - сказал он.

Однако Ренк говорит, что видео, на котором Боуи лежит на больничной койке с повязкой на лице с пуговицами на месте глаз, было не о болезни певца.

"Для меня это больше связано с библейским аспектом, понимаете... человек, который восстанет из мертвых. Это не имело ничего общего с его болезнью", - объяснил он.
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