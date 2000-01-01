Ученые: скрыть возраст от мужчин невозможно

Ученые утверждают, что сколько бы мужчина ни выпил, он никогда не спутает несовершеннолетнюю девушку со взрослой женщиной, как пишет ladyportal.info.
Они доказали, что, независимо от количества выпитого спиртного и макияжа девушки, мужчине не трудно определить ее возраст. Вопреки расхожему мнению, в состоянии алкогольного опьянения мужчины не находят всех женщин подряд привлекательными, а скорее наоборот.
Британские ученые провели исследование, в ходе которого доказали, что мужчина в любом состоянии может достаточно точно определить возраст женщины.
В ходе исследования ученые просили 120 женщин и 120 мужчин просмотреть 10 фотографий семнадцатилетних девушек и прокомментировать их возраст и физическую привлекательность. Некоторые фотографии подвергли цифровой обработке, накладывая макияж, или изменяя внешний вид девушек таким образом, что одни из них выглядели старше, а другие моложе.
Все испытуемые были гетеросексуалами, и лишь половину из них попросили употребить алкоголь перед экспериментом. В результате оказалось, что женщин можно было обмануть с помощью компьютерной манипуляции, если они находились под воздействием алкоголя. Что касается мужчин, то их чутье не могло обмануть ничто, и они исправно угадывали возраст девушек. Это касалось как молодых мужчин, так и пожилых.