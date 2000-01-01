08.01 02:25 MIGnews.com

Ученые: скрыть возраст от мужчин невозможно

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Ученые утверждают, что сколько бы мужчина ни выпил, он никогда не спутает несовершеннолетнюю девушку со взрослой женщиной, как пишет ladyportal.info.Они доказали, что, независимо от количества выпитого спиртного и макияжа девушки, мужчине не трудно определить ее возраст. Вопреки расхожему мнению, в состоянии алкогольного опьянения мужчины не находят всех женщин подряд привлекательными, а скорее наоборот.Британские ученые провели исследование, в ходе которого доказали, что мужчина в любом состоянии может достаточно точно определить возраст женщины.В ходе исследования ученые просили 120 женщин и 120 мужчин просмотреть 10 фотографий семнадцатилетних девушек и прокомментировать их возраст и физическую привлекательность. Некоторые фотографии подвергли цифровой обработке, накладывая макияж, или изменяя внешний вид девушек таким образом, что одни из них выглядели старше, а другие моложе.Все испытуемые были гетеросексуалами, и лишь половину из них попросили употребить алкоголь перед экспериментом. В результате оказалось, что женщин можно было обмануть с помощью компьютерной манипуляции, если они находились под воздействием алкоголя. Что касается мужчин, то их чутье не могло обмануть ничто, и они исправно угадывали возраст девушек. Это касалось как молодых мужчин, так и пожилых.