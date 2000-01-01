07.01 23:26 MIGnews.com

Живущие в браке имеют преимущество перед одинокими

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Люди, живущие в браке, имеют существенное преимущество перед одиночками – продолжительность их жизни значительно больше, утверждают ученые, как пишет ladyportal.info.Так, у 40-летнего мужчины, никогда ни с кем не жившего, почти в два раза больше шансов умереть в этом возрасте, чем у мужчины с такими же социальными характеристиками, но живущего с кем-то.По мере старения тенденция меняется в противоположную сторону. После 80 лет одинокие мужчины даже могут надеяться прожить дольше, чем женатые.Развод или смерть партнера в любом возрасте сопровождается повышенной смертностью, которой женщины, по всей видимости, сопротивляются лучше.Преждевременная смертность тех, кто никогда не вел совместную жизнь, часто связана с социальными, медицинскими и профессиональными факторами, взаимосвязанными с трудностью поиска своего партнера.