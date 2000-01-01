07.01 20:24 MIGnews.com

В Перу обнаружена рука инопланетянина

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Группа самоназванных исследователей паранормальных явлений утверждает, что при раскопках в перуанском городе Куско ими была обнаружена огромных размеров мумифицированная кисть инопланетного существа.Издание Mirror, подчеркивает, что пока ни один именитый ученый или университет не подтвердил внеземное происхождение находки.Кроме того, неподалеку от места нахождения кисти, они нашли еще и "продолговатый череп". Собственно место раскопок они отказались показать, заявив, что их находки были сделаны в "пещерах и туннелях в пустыне".Один из "исследователей", руководитель туристической компании в Перу Брайан Ферстер пригласил для анализа кисти группу ученых, которые обнаружили , что каждый из трех ее пальцев состоит из шести фаланг. Человеческая кисть, как известно, состоит из пяти фаланг. Кроме того, при помощи анализа рентгеновским излучением они пришли к выводу, что находка действительно является биологическим объектом из кости и кожи.В начале 2017 года исследователи собираются провести еще радиоуглеродный и ДНК-анализ костей, чтобы вычислить их приблизительный возраст и исключить земное происхождение.