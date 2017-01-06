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Алек Болдуин `троллит` Трампа связью с Кремлем | Фото: iamabfalecbaldwin/Instagram07.01 17:28   MIGnews.com

Алек Болдуин "потроллил" Трампа кепкой

Голливудский актер Алек Болдуин в очередной раз подшутил на избранным президентом США Дональдом Трампом. На своем аккаунте в фотосети Instagram он выложил снимок с намеком на связь 45-го президента США с Россией.

На опубликованном "селфи" актер изображен в кепке с предвыборным лозунгом Трампа – "Make America great again" ("Сделаем Америку снова великой") - в своеобразном, ломаном, переводе на русский язык.

"Сделать америки здорово снова", - гласит надпись на головном уборе артиста.

Стоит отметить, что отношения между мужчинами и так довольно напряжены – Болдуин является резидентом телешоу Saturday Night Live на телеканале NBC, где он постоянно пародирует избранного президента. Сам же Трамп его игру неоднократно критиковал.

Известно, что за каждое свое появление в образе республиканца Алек Болдуин получает 1,4 тыс. долларов.
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