Алек Болдуин "потроллил" Трампа кепкой

Голливудский актер Алек Болдуин в очередной раз подшутил на избранным президентом США Дональдом Трампом. На своем аккаунте в фотосети Instagram он выложил снимок с намеком на связь 45-го президента США с Россией.
На опубликованном "селфи" актер изображен в кепке с предвыборным лозунгом Трампа – "Make America great again" ("Сделаем Америку снова великой") - в своеобразном, ломаном, переводе на русский язык.
"Сделать америки здорово снова", - гласит надпись на головном уборе артиста.
Стоит отметить, что отношения между мужчинами и так довольно напряжены – Болдуин является резидентом телешоу Saturday Night Live на телеканале NBC, где он постоянно пародирует избранного президента. Сам же Трамп его игру неоднократно критиковал.
Известно, что за каждое свое появление в образе республиканца Алек Болдуин получает 1,4 тыс. долларов.