Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Погода на выходные в Израиле: дожди и низкая температура | Фото:06.12 10:04   MIGnews.com

Израиль ожидает дождливая неделя

В пятницу, 6 декабря, в центральном Израиле и пустыне Негев будут наблюдаться дожди. Температура опустится ниже среднего сезонного уровня. Суббота будет частично облачной. Вдоль побережья и в северной части Израиля могут быть небольшие локальные осадки. Температура будет оставаться ниже сезонной средней.

Воскресенье будет частично облачным, с локальными осадками в северном Израиле и вдоль побережья. Начиная с полудня, дождь будет постепенно усиливаться и распространяться на центр страны, сопровождаемый грозами. Температура останется ниже, чем в среднем за сезон.

В понедельник будут наблюдаться кратковременные дожди, сопровождаемые грозами, с севера до Негева. Вдоль береговой линии и в низинах могут наблюдаться наводнения. Температура воздуха будет ниже средней по сезону. На горе Хермон может выпасть снег.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:07
Япония: тысячи пациентов гибнут из-за лечения антибиотиками
23:15
Названы ведущие "Евровидения-2020"
21:57
В Великобритании женщина построила паб для своего мужа
21:35
Польша хочет купить территорию бывшего концлагеря у Австрии
20:44
Стрельба на авиабазе в США: есть погибшие
20:13
Нетаниягу и Путин поговорили по телефону: о чем шла речь
19:51
Мятежи на границе с Газой возобновились: первые подробности
19:27
Поэт тепла и солнца
19:19
Путин хочет лично встретиться с Зеленским
18:39
Самые влиятельные женщины мира: кто отличился в 2019 году
18:16
Нетаниягу и Ганц грозят победить друг друга на выборах
17:50
Ди Каприо пожертвовал около $100 млн на спасение природы
17:32
Нетаниягу: мы готовимся к ненужным выборам
16:47
Кац и Лавров обсудили помилование Наамы Иссахар
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus