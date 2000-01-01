06.12 10:04 MIGnews.com

Израиль ожидает дождливая неделя

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В пятницу, 6 декабря, в центральном Израиле и пустыне Негев будут наблюдаться дожди. Температура опустится ниже среднего сезонного уровня. Суббота будет частично облачной. Вдоль побережья и в северной части Израиля могут быть небольшие локальные осадки. Температура будет оставаться ниже сезонной средней.Воскресенье будет частично облачным, с локальными осадками в северном Израиле и вдоль побережья. Начиная с полудня, дождь будет постепенно усиливаться и распространяться на центр страны, сопровождаемый грозами. Температура останется ниже, чем в среднем за сезон.В понедельник будут наблюдаться кратковременные дожди, сопровождаемые грозами, с севера до Негева. Вдоль береговой линии и в низинах могут наблюдаться наводнения. Температура воздуха будет ниже средней по сезону. На горе Хермон может выпасть снег.