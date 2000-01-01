07.12 05:39 MIGnews.com

Дочь Джоли и Питта решила стать мальчиком и сменила имя

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Дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло официально сменила имя на мальчиковое.Теперь ее зовут Джон, сообщает New Idea.Таким образом, 13-летняя Шайло приблизилась к исполнению своей мечты – смене пола. Девочка давно проходит гормональную терапию, чтобы блокировать процессы женского созревания.Более того, ребенок Джоли и Питта готовится к операции по смене пола. Но девочке нужно подождать какое-то время, поскольку хирургическое вмешательство разрешено лишь после того, как она достигнет совершеннолетия. Сама Анджелина не против такого кардинального шага дочери."Знать настоящего себя – очень важно для каждого из нас, а особенно для детей. Думаю, что у ребенка должна быть возможность сказать: "Вот, кто я, и вот, во что я верю". Мы не можем уберечь детей от боли, сердечных страданий и потерь. Но можем научить их, как лучше пережить это", – недавно призналась Джоли в интервью Harper’s Bazaar.