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Ди Каприо пожертвовал около $100 млн на спасение природы | Фото:06.12 17:50   MIGnews.com

Ди Каприо пожертвовал около $100 млн на спасение природы

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал около 15 млн долларов на выплату премий участникам природоохранных акций.

Фонд Leonardo DiCaprio Foundation уже 20 лет проводит различные мероприятия, направленные на спасение зверей, растений и окружающей среды, передает lemurov.net. За все это время голливудская звезда выделила из своего кармана порядка 100 млн долларов на защиту природы.

Актер активно боролся с вырубкой лесов в Гватемале, вложил свой вклад в очистку морского дна у греческого острова Андрес, занимался выкупом детенышей диких животных, которых разводили для охоты. На все эти действия требовались внушительные вложения.

Последний транш, порядка 15 млн долларов, поступил в Африку, где была профинансирована программа по защите жирафов. Деньги пошли на борьбу с охотой на этих зверей. С момента перечисления средств в долине Конго не было зафиксировано ни одного случая браконьерской охоты.

Тем не менее, благотворительная деятельность актера получила и негативные последствия. Он является соучредителем благотворительного фонда Amazon Forest, который пообещал пожертвовать 5 млн долларов на борьбу с масштабными пожарами в бразильской Амазонии. Недавно президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Ди Каприо в выделении средств якобы на поджог лесов.

"Леонардо Ди Каприо – крутой парень, да? Дает деньги, чтобы сжечь Амазонию. Эй, Ди Каприо, ты сотрудничаешь с организациями, поджигающими Амазонию", – говорил президент Бразилии.


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