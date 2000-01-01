Сын погибшего космонавта Рамона впервые выступил на IAC 2019
Сын погибшего израильского космонавта Илана Рамона Ифтах впервые публично выступил на саммите IAC во Флориде.
Он говорил перед 3500 евреями в США, передает "Аруц Шева".
Ифтах рассказал о трудностях, связанных с гибелью отца и брата, смертью матери, о стремлении членов семьи продолжать путь Роны Рамон, чей муж погиб при крушении космического корабля, а старший сын Асаф – во время тренировочного полета.
Женщина, которая скончалась год назад из-за рака, была основательницей "Фонда Рамона", который занимался общественными проектами.
"Мы не хотим, чтобы наша фамилия стала синонимом трагедии. Любой может превратить трагедию в нечто, что создает лучшее будущее. Отец, мать и Асаф посвятили свою жизнь Израилю и еврейскому народу. Это мой долг и право продолжать их миссию – это сейчас задача для всех нас. Когда мне было 9 лет, я потерял своего отца. Когда мне было 16 лет, я потерял своего старшего брата. А в прошлом году моя мать скончалась от рака. Я – Ифтах Рамон, и я здесь, чтобы сказать вам – моя семья, мы все настаиваем, чтобы наша семейная история не стала символом трагедии или тяжелых утрат", – подчеркнул он.
По словам Ифтаха, любой может принять боль, горе или тяжелую утрату, превратив это в действия, которые приносят лучшее будущее.
"Мои родители воспитали меня таким образом, чтобы найти смысл в жизни. А для этого нужно найти цель и поверить в то, что ты делаешь", – добавил он.