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Названы ведущие `Евровидения-2020` 06.12 23:15   MIGnews.com

Названы ведущие "Евровидения-2020"

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" назвали имена ведущих шоу, которое пройдет в Роттердаме. Ими стали популярные в Нидерландах артисты Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит.

Шанталь Янзен закончила Амстердамский университет искусств, снималась в кино и играла на театральной сцене. Также она является популярной ведущей и певицей. В 2011 году Янзен прошла кастинг на шоу "Голос Нидерландов", после чего начала вокальную карьеру.

Эдсилия Ромбли в 1996 году победила в талант-шоу Soundmixshow. Певица дважды представляла Голландию на "Евровидении.

Певец Ян Смит свой первый хит записал в 10-летнем возрасте. С тех пор вокалист и ведущий активно принимал участие в различных талант-шоу. Также он является успешным художником.

"Принимая решение о ведущих, мы, в первую очередь, хотели видеть трех человек с большим сценическим опытом. Они также начинают свою карьеру, как певцы", - заявил исполнительный продюсер Евровидения-2020 Сиет Беккер.


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