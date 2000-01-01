06.11 15:42 MIGnews.com

Киркоров на глазах у Заворотнюк дал подзатыльник Зеленскому

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Известный российский певец Филипп Киркоров на глазах актрисы Анастасии Заворотнюк ударил президента Украины Владимира Зеленского. Инцидент произошел в 2009 году на съемках клипа на песню "Просто подари".По сюжету вновь набирающего популярность в сети видеоклипа в ходе съемок фильма Киркоров учит Зеленского правильно играть сцену и дает ему подзатыльник. Видео частично состоит из кадров фильма "Служебный роман", роли в котором исполнили Зеленский и Киркоров.