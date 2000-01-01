06.11 21:21 MIGnews.com

У актрисы Катрин Денев диагностирован инсульт

Поделиться

Все по теме

Комментарии





У французской актрисы Катрин Денев, которая была накануне госпитализирована, диагностирован инсульт. Об этом сообщает новостное агентство AFP со ссылкой на родственников актрисы.Газета Le Parisien пишет, что в минувший вторник вечером 76-летняя Денев почувствовала себя плохо. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии для обследования. Знакомые Денев рассказали в интервью телеканалу BFMTV, что причиной плохого состояния актрисы стало переутомление из-за "перегруженного графика".В 2019 году вышли три фильма с участием Катрин Денев, а на конец года запланирована премьера фильма "Правда", где она сыграла главную роль.Семья Денев сообщила, что актриса пережила "очень ограниченный" ишемический инсульт, который вызывается уменьшением притока крови к мозгу.Катрин Денев прославилась после выхода в 1964 году фильма "Шербурские зонтики", музыку к которому написал известный композитор Мишель Легран.