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У актрисы Катрин Денев диагностирован инсульт | Фото:06.11 21:21   MIGnews.com

У актрисы Катрин Денев диагностирован инсульт

У французской актрисы Катрин Денев, которая была накануне госпитализирована, диагностирован инсульт. Об этом сообщает новостное агентство AFP со ссылкой на родственников актрисы.

Газета Le Parisien пишет, что в минувший вторник вечером 76-летняя Денев почувствовала себя плохо. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии для обследования. Знакомые Денев рассказали в интервью телеканалу BFMTV, что причиной плохого состояния актрисы стало переутомление из-за "перегруженного графика".

В 2019 году вышли три фильма с участием Катрин Денев, а на конец года запланирована премьера фильма "Правда", где она сыграла главную роль.

Семья Денев сообщила, что актриса пережила "очень ограниченный" ишемический инсульт, который вызывается уменьшением притока крови к мозгу.

Катрин Денев прославилась после выхода в 1964 году фильма "Шербурские зонтики", музыку к которому написал известный композитор Мишель Легран.


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