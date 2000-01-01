Ювелирный дом создал самый дорогой ремень в мире

Ювелирный бренд House of Borgezie представил эксклюзивный ремень, стоимость которого составляет 77,5 тысяч долларов. Автором изделия стал ювелир Кристофер Шеллиз.
Ремень сделан из чистой платины, украшенной 60 бриллиантами и вставками из 18-каратного золота. Изделие дополнено эмблемой в виде королевской лилии, которую начали использовать еще во времена Елизаветы I.
Вес ременя - 300 грамм, ширина - 3 см. Пока изделие изготовлено в одном экземпляре, но дизайнер не сомневается, что заказы на него будут еще поступать.
"Намного проще продать Феррари, чем семейный автомобиль, потому что всегда найдутся люди, которые не смотрят на цену и покупают вещи, которые им нравятся", - отмечает ювелир.