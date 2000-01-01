Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ювелирный дом создал самый дорогой ремень в мире | Фото:07.11 08:27   MIGnews.com

Ювелирный дом создал самый дорогой ремень в мире

Ювелирный бренд House of Borgezie представил эксклюзивный ремень, стоимость которого составляет 77,5 тысяч долларов. Автором изделия стал ювелир Кристофер Шеллиз.

Ремень сделан из чистой платины, украшенной 60 бриллиантами и вставками из 18-каратного золота. Изделие дополнено эмблемой в виде королевской лилии, которую начали использовать еще во времена Елизаветы I.

Вес ременя - 300 грамм, ширина - 3 см. Пока изделие изготовлено в одном экземпляре, но дизайнер не сомневается, что заказы на него будут еще поступать.

"Намного проще продать Феррари, чем семейный автомобиль, потому что всегда найдутся люди, которые не смотрят на цену и покупают вещи, которые им нравятся", - отмечает ювелир.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:39
Возмущение прокуроров: Охана исказил реалии
08:50
Нетаниягу просил у Трампа денег для ПА
08:37
Теракт в Киеве, что известно
08:10
Ольмерт: сделка Шалита – преступление
06:33
Нетаниягу осудил Охану
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:50
У дочери ведущей Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
04:55
В Индии мужчина умер из-за спора кто больше съест яиц
03:46
Разрушительный торнадо в Греции обрушился на завод
01:26
Взрослые готовы на любую ложь ради секса, - ученые
00:13
YouTube решил помочь блогерам заработать на подписчиках
23:35
Финская таможня вернет гражданам 11,5 млн евро
22:11
Елизавета II отказалась от изделий из натурального меха
21:43
Попытка захвата заложников в аэропорту Амстердама
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus