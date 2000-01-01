07.11 08:27 MIGnews.com

Ювелирный дом создал самый дорогой ремень в мире

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Ювелирный бренд House of Borgezie представил эксклюзивный ремень, стоимость которого составляет 77,5 тысяч долларов. Автором изделия стал ювелир Кристофер Шеллиз.Ремень сделан из чистой платины, украшенной 60 бриллиантами и вставками из 18-каратного золота. Изделие дополнено эмблемой в виде королевской лилии, которую начали использовать еще во времена Елизаветы I.Вес ременя - 300 грамм, ширина - 3 см. Пока изделие изготовлено в одном экземпляре, но дизайнер не сомневается, что заказы на него будут еще поступать."Намного проще продать Феррари, чем семейный автомобиль, потому что всегда найдутся люди, которые не смотрят на цену и покупают вещи, которые им нравятся", - отмечает ювелир.