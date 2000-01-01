06.11 23:35 MIGnews.com
Финская таможня вернет гражданам 11,5 млн евро
Таможня Финляндии в течение трех лет использовала неправильные курсы валют при растаможивании товаров, поэтому должна вернуть гражданам 11,5 млн евро.
Сообщается, что ошибочные суммы взимались с клиентов с 1 мая 2016 по 30 июня 2019 года.
Неправильные курсы валют использовались, в частности, при конвертации российских рублей, долларов США и шведских крон. Правильным источником при конвертировании был Центробанк Европы.
Всего неправильные расчеты использовались в 960 тыс. случаев. В результате сумма компенсаций клиентам составляет около 11,5 млн евро.
Таможня намерена вернуть ошибочно уплаченные деньги как можно скорее, пишет HS
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Суммы менее 10 евро таможня будет возвращать без дополнительного запроса. Для этого нужно оформить специальное заявление, которое можно найти на сайте финской таможни.
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