Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Финская таможня вернет гражданам 11,5 млн евро 06.11 23:35   MIGnews.com

Финская таможня вернет гражданам 11,5 млн евро

Таможня Финляндии в течение трех лет использовала неправильные курсы валют при растаможивании товаров, поэтому должна вернуть гражданам 11,5 млн евро.

Сообщается, что ошибочные суммы взимались с клиентов с 1 мая 2016 по 30 июня 2019 года.

Неправильные курсы валют использовались, в частности, при конвертации российских рублей, долларов США и шведских крон. Правильным источником при конвертировании был Центробанк Европы.

Всего неправильные расчеты использовались в 960 тыс. случаев. В результате сумма компенсаций клиентам составляет около 11,5 млн евро.

Таможня намерена вернуть ошибочно уплаченные деньги как можно скорее, пишет HS.

Суммы менее 10 евро таможня будет возвращать без дополнительного запроса. Для этого нужно оформить специальное заявление, которое можно найти на сайте финской таможни.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:13
YouTube решил помочь блогерам заработать на подписчиках
22:11
Елизавета II отказалась от изделий из натурального меха
21:43
Попытка захвата заложников в аэропорту Амстердама
21:21
У актрисы Катрин Денев диагностирован инсульт
21:07
Поножовщина в Тайбе: 3 раненых
20:46
В кибуц около Газы сбежал палестинец: объявлена ЧС
19:47
Иран задержал сотрудника МАГАТЭ: изъяты паспорт и документы
19:12
Крупнейший мошенник в истории Израиля выйдет по УДО
18:54
В Британии сдают дом, в котором убили родителей Поттера
18:34
Охана выдал запрещенные к публикации детали "дела 4000"
18:11
Госдеп: Nord Stream 2 - угроза приоритетам США
18:01
В ПА запретят вступать в брак несовершеннолетним
17:53
Из Газы запущены десятки "огненных шаров" в Израиль
17:50
Facebook нашла способ борьбы с ботами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus