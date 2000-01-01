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Взрослые готовы на любую ложь ради секса, - ученые | Фото:07.11 01:26   MIGnews.com

Взрослые готовы на любую ложь ради секса, - ученые

Взрослые люди готовы сказать практически любую ложь ради повышения шансов на сексуальный контакт.

К такому выводу ученые пришли по результатам эксперимента с участием 634 гетеросексуальных студентов со средним возрастом в 25 лет, которых разделили на две группы.

В первой группе участники реагировали на сексуальную стимуляцию, а во второй – на нейтральную перед тем, как вступить во взаимодействие с незнакомцем противоположного пола. Это помогло ученым определить, насколько далеко люди готовы пойти, если перед ними маячат перспективы сексуального контакта.

Наблюдения, в частности, показали, что если человек считает кого-то привлекательным, то можем соглашаться с его утверждениями, которые в иных условиях вызвали бы неприятие и даже протест. А все для того, чтобы произвести на потенциального партнера впечатление.

К примеру, человек готов врать по поводу числа предыдущих партнеров и о собственном здоровье. Причем этот процесс может быть неосознанным, но сама мысль о возможности секса действительно оказывает мощное влияние на то, как человек представляет себя в глазах привлекательных для него незнакомцев.


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