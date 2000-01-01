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YouTube решил помочь блогерам заработать на подписчиках | Фото:07.11 00:13   MIGnews.com

YouTube решил помочь блогерам заработать на подписчиках

YouTube продолжает работать над новыми вариантами монетизации контента для своих авторов: сначала блогерам дали возможность получать дополнительную прибыль за счет платных подписок и суперчатов (платных комментариев, закрепленных в чате), а теперь появились функция суперстикеров.

Данная функциональность тестировалась еще с июля этого года и только спустя несколько месяцев стала доступна создателям контента в 60 странах, сообщает пресс-служба видеохостинга.

Когда YouTube-канал ведет стрим или делает премьеру, зрители могут выразить свою поддержку, купив стикер и запостив его в чат. Стримеры, в свою очередь, получают уведомление, что кто-то приобрел стикер.

Авторы каналов могут модерировать суперстикеры. Изначально доступно восемь наборов стикеров, пять из которых анимированы. Наборы включают небольшое описание, которое предполагает контекст, в котором стикеры могут быть использованы. YouTube будет предлагать наборы на разных языках. Пока что доступны на английском, французском, японском, корейском и португальском.

Чтобы добавить функциональность суперстикеров, каналы должны соответствовать тем же требованиям, что и для суперчатов: на канале должна быть настроена монетизация, у канала больше тысячи подписчиков, автору канала 18 лет или больше, суперстикеры доступны в регионе автора. Сообщается, что уже более 100 тысяч каналов, которым доступны суперчаты, могут подключить суперстикеры.


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