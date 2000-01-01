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Путин решил избавиться от `Википедии` | Фото:06.11 14:15   MIGnews.com

Путин решил избавиться от "Википедии"

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил заменить краудсорсинговую онлайн-энциклопедию "Википедия" российским аналогом – "Большой российской энциклопедией".

С такой инициативой он выступил во вторник, 5 ноября, передает информационное агентство "РИА Новости".

"По поводу "Википедии" – лучше заменить ее новой "Большой российской энциклопедией" в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме", – отметил глава Кремля.

Тем временем, исполнительный директор "Викимедиа" Станислав Козловский рассказал в комментарии изданию "Газета ", что объем знаний в "Википедии" в несколько раз больше, чем в "Большой российской энциклопедии".

"Не очень понятно, что значит – заменить "Википедию"? Заблокировать? Этот нюанс не прояснен. Мы только за то, чтобы источников становилось больше. Если же это подразумевает уничтожение всего остального, то не очень понятно. Вряд ли Путин имел ввиду последнее. Я надеюсь", – заявил он.

Что примечательно, вопрос по поводу российского аналога "Википедии" обсуждается еще с 2016 года. А в 2019 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало законопроект, предполагающий утверждение правил выделения субсидий издательству "Большая российская энциклопедия".

В сентябре Кремль объявил, что планирует потратить 1,7 млрд. рублей на создание русской версии онлайн-энциклопедии в 2020–2022 годах.


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