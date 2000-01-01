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Водительские права Брежнева пустят с молотка 06.11 16:47   MIGnews.com

Водительские права Брежнева пустят с молотка

Пресс-служба аукционного дома "Литфонд" сообщила, что на торги выставлено водительское удостоверение ААК № 000077. 10,5х7,5 см. бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева на правом управления мотоциклами, легковыми и грузовыми автомобилями, а также автобусами, выданное в 1976 году. В сообщении отмечается, что начальная цена лота - 1,35 - 1,5 млн рублей.

Кроме этого на торги выставлен и талон предупреждений, в котором должны отмечаться нарушения водителя.

Есть данные о том, что это был подарок министра МВД Николая Анисимовича Щелокова на 70-летие Брежнева.


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