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Мартиросян ушел из Comedy Club в новое шоу на Первом канале | Фото:06.10 22:38   MIGnews.com

Мартиросян ушел из Comedy Club в новое шоу на Первом канале

Популярный юморист Гарик Мартиросян ушел из Comedy Club в новый проект "Щас спою" на Первом канале. Об этом сообщил в интервью Ирине Шихман комик Илья Соболев, который сказал, что это произошло уже давно.

"Года полтора точно. Помнишь, мы в Барвиху приехали, он справа стоял? Вот сколько не стоит, столько его и нет", объяснил он. Отвечая на вопрос о деятельности Мартиросяна вне ТНТ, Соболев сказал, что его бывший коллега занимается стенд-апом.

"Да, он стенд-апом занимается. У него сейчас тур большой. наверно, успешный. Он не выпускал еще нигде свой контент. Он только в клубах выступает. Это даст ему возможность реализовываться. В Comedy, возможно, он понял, что все уже сделал, реализовал. Ему стало скучно. Куча молодежи. А тут он, взрослый мужик, должен соответствовать молодежной теме - это странно смотрится. А взрослые вещи, над которыми он хочет шутить, не может понять молодежь. Думаю, он плюнул на все и решил заниматься сам в другом формате."

Однако на Первом канале 6 октября стартует новое шоу "Щас спою", где ведущим будет как раз таки Гарик Мартиросян. В проекте соберутся "худшие вокалисты страны", чтобы "превзойти себя" и научиться петь. В нем не могут принять участие профессиональные музыканты.

Отличительной чертой проекта станет "преображение" участников, которое произойдет в течение одного выпуска программы, а не месяца, как на других похожих шоу.


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