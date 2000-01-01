Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Порошок и угрозы – Эрик Трамп осудил выходки людей 06.08 08:49   MIGnews.com

Эрик Трамп осудил "шоу с белым порошком"

Сын лидера США Эрик заявил, что все члены его семьи получили по почте белый порошок и письмо с угрозами.

Семье устроили шоу с белым порошком в их собственном доме.

Как известно, в феврале Ванессу Трамп, тогда экс-супругу Трампа-младшего, привезли в одну из больниц Нью-Йорка. Она открыла письмо, адресованное ее мужу, в котором находился белый порошок.

Полиция сделала анализ и сообщила, что вещество не является опасным биологическим материалом и от него никто не пострадал. Сотрудники секретной службы начали расследование инцидента.
После этого Дональд Трамп-младший сказал, что ситуация, когда люди пытаются выражать свои взгляды подобным образом, является "отвратительной".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:41
Кабинет обсудил "принудительное перемирие"
09:21
В Центробанке Ирана полетели головы
09:08
Во дворе дома в Иерусалиме упал зажигательный шар
08:35
Сара Нетаниягу назвала Лею Голдин "неблагодарной"
08:20
Моссад обвинили в убийстве сирийского ракетчика
07:47
В Израиле появится новая партия - ЛГБТ
07:10
Сектор Газа закупает египетский газ
06:05
Телескоп Спитцер запечатлел космического призрака
04:13
Кот мешал спать хозяйке и спас ей жизнь  
03:10
Аэропорты ЕС столкнутся с перегруженностью
02:28
Facebook уже тестирует собственный сервис для знакомств
01:30
Ученые рассказали, какие продукты самые полезные
00:20
У Вайнштейна есть доказательства своей невиновности
23:28
В США мужчина устроил корриду с бизоном посреди дороги
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus