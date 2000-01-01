06.08 08:49 MIGnews.com

Эрик Трамп осудил "шоу с белым порошком"

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Сын лидера США Эрик заявил, что все члены его семьи получили по почте белый порошок и письмо с угрозами.Семье устроили шоу с белым порошком в их собственном доме.Как известно, в феврале Ванессу Трамп, тогда экс-супругу Трампа-младшего, привезли в одну из больниц Нью-Йорка. Она открыла письмо, адресованное ее мужу, в котором находился белый порошок.Полиция сделала анализ и сообщила, что вещество не является опасным биологическим материалом и от него никто не пострадал. Сотрудники секретной службы начали расследование инцидента.После этого Дональд Трамп-младший сказал, что ситуация, когда люди пытаются выражать свои взгляды подобным образом, является "отвратительной".