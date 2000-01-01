Сын лидера США Эрик заявил, что все члены его семьи получили по почте белый порошок и письмо с угрозами.
Семье устроили шоу с белым порошком в их собственном доме.
Как известно, в феврале Ванессу Трамп, тогда экс-супругу Трампа-младшего, привезли в одну из больниц Нью-Йорка. Она открыла письмо, адресованное ее мужу, в котором находился белый порошок.
Полиция сделала анализ и сообщила, что вещество не является опасным биологическим материалом и от него никто не пострадал. Сотрудники секретной службы начали расследование инцидента.
После этого Дональд Трамп-младший сказал, что ситуация, когда люди пытаются выражать свои взгляды подобным образом, является "отвратительной".