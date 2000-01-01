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Внучка Елизаветы II показала грудь всему пляжу 07.08 05:36   MIGnews.com

Внучка Елизаветы II показала грудь всему пляжу

Не успел известный своими провокационными выходками принц Гарри остепениться и жениться, как его "делу" нашлась достойная замена в королевской семье – внучатая племянница королевы Елизаветы II Амелия Винздор.

Внучка двоюродного брата монархини принца Эдварда, занимающая 37-ую строчку в списке престолонаследия, и светская львица решила провести каникулы на испанской Ибице в компании своей сестры Марины.

Дело молодое – решила 22-летняя леди Виндзор пойти на пляж и, очевидно, максимально раскрепостившись, забыла о прославленном королевском этикете. В общем, сняли папарацци Амелию топлесс.

О реакции королевы на поступок ее родственницы можно пока что лишь догадываться – Елизавета еще никак это не комментировала.


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