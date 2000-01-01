07.08 05:36 MIGnews.com

Внучка Елизаветы II показала грудь всему пляжу

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Не успел известный своими провокационными выходками принц Гарри остепениться и жениться, как его "делу" нашлась достойная замена в королевской семье – внучатая племянница королевы Елизаветы II Амелия Винздор.Внучка двоюродного брата монархини принца Эдварда, занимающая 37-ую строчку в списке престолонаследия, и светская львица решила провести каникулы на испанской Ибице в компании своей сестры Марины.Дело молодое – решила 22-летняя леди Виндзор пойти на пляж и, очевидно, максимально раскрепостившись, забыла о прославленном королевском этикете. В общем, сняли папарацци Амелию топлесс.О реакции королевы на поступок ее родственницы можно пока что лишь догадываться – Елизавета еще никак это не комментировала.