Пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль
Пожилая пара в Германии самовольно покинула территорию дома престарелых и отправилась на самый популярный и массовый рок-фестиваль Европы Wacken Open Air в Вакене.
По сообщению полиции, около трех часов ночи они заметили пожилую пару, прогуливающуюся недалеко от места проведения фестиваля. Получив информацию о двух пропавших из дома престарелых в Дихмаршене, полицейские задержали стариков.
"Им, очевидно, понравился рок-фестиваль, однако они казались потерянными", сказала пресс-секретарь полиции ФРГ Мерле Нойфельд, передали на NDR.
Сотрудникам правопорядка пришлось сопровождать такси до самого дома престарелых, так как задержанные не хотели возвращаться домой.