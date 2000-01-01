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Фото из архива 07.08 03:47   MIGnews.com

Пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль

Пожилая пара в Германии самовольно покинула территорию дома престарелых и отправилась на самый популярный и массовый рок-фестиваль Европы Wacken Open Air в Вакене.

По сообщению полиции, около трех часов ночи они заметили пожилую пару, прогуливающуюся недалеко от места проведения фестиваля. Получив информацию о двух пропавших из дома престарелых в Дихмаршене, полицейские задержали стариков.

"Им, очевидно, понравился рок-фестиваль, однако они казались потерянными", сказала пресс-секретарь полиции ФРГ Мерле Нойфельд, передали на NDR.

Сотрудникам правопорядка пришлось сопровождать такси до самого дома престарелых, так как задержанные не хотели возвращаться домой.


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