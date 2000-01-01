Йонатан Гефен сравнил Израиль с нацистами, не сравнивая
Израильский поэт и песенник Йонатан Гефен опубликовал новое стихотворение, в котором он "не сравнивает" нынешнее израильское правительство с нацистской Германией, очевидно проводя между ними параллели.
«Нет, я определенно не сравниваю!
Написал поэт, чьи стихи никто не читает.
Нет, нечего сравнивать. Тогда было тогда, а сейчас – это сейчас.
Нет, я действительно не сравниваю!
Написал поэт в депрессии авторучкой.
Но разве 80 лет назад не было другого "избранного народа",
который верил в силу войны и высшую расу?
Нет, я действительно не сравниваю,
просто малость грустно и скованно.
И, пожалуйста, не ставьте мне свои "лайки"», - написал 71-летний отец певца Авива Гефена в своем Instagram под снимком с парой нацистов, проверяющей документы у жительницы оккупированной Польши.
Состоянием на день понедельника, несмотря на призыв, под фотографией собралось более 300 "лайков" около 100 комментариев.
Однако уже через несколько часов Гефен удалил снимок со стихотворением без объяснения причин.
Напомним, что в прошлом он уже "выделился" стихотворением в поддержку палестинской арабки Ахед Тамими, которая "прославилась" пощечиной израильскому солдату. Поэт сравнил ее с Анной Франк и библейским Давидом, за что вызвал гнев министров обороны и культуры Авигдора Либермана и Мири Регев.
На данный момент они еще никак не отреагировали на новое творение Гефена.