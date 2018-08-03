В Starbucks можно будет платить криптовалютой

В кофейнях Starbucks можно будет рассчитаться криптовалютой. Компания планирует запустить услугу уже в ноябре текущего года. При этом форма оплаты будет непрямая.
В проекте также участвуют корпорация Microsoft и финансовое объединение Intercontinental Exchange. Они разрабатывают платформу Bakkt для хранения криптовалют, которая будет автоматически менять их на американские доллары.
В августе сообщалось, что оператор Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) планирует создать экосистему, в которой пользователи смогут покупать, продавать, а также расплачиваться криптовалютой, CNBC.