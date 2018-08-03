07.08 00:15 MIGnews.com

В Starbucks можно будет платить криптовалютой

В кофейнях Starbucks можно будет рассчитаться криптовалютой. Компания планирует запустить услугу уже в ноябре текущего года. При этом форма оплаты будет непрямая.В проекте также участвуют корпорация Microsoft и финансовое объединение Intercontinental Exchange. Они разрабатывают платформу Bakkt для хранения криптовалют, которая будет автоматически менять их на американские доллары.В августе сообщалось, что оператор Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) планирует создать экосистему, в которой пользователи смогут покупать, продавать, а также расплачиваться криптовалютой, CNBC.

Starbucks and Microsoft partner up to bring bitcoin to the coffee chain from CNBC.

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Компания Starbucks была основана в 1971 году. Сеть объединяет более 26 тыс. одноименных кофеен в 75 странах мира.