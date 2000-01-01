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Рекорд по падению домино не установили из-за мухи 06.08 22:10   MIGnews.com

Рекорд по падению домино не установили из-за мухи

В Германии муха сорвала попытку установить мировой рекорд по самой длинной падающей цепочке мини-домино.

Сообщается, что любители домино собрались в немецком городе Нидда. Команда из 20 человек почти две недели строила цепочку из 600 тыс. костяшек.

По словам организатора мероприятия Патрика Синнер, эти костяшки размером с ноготь мизинца - муха спровоцировала преждевременную цепную реакцию, пишет Der Spiegel.

Участники все же удалось установить другой рекорд с помощью другой цепочки: они поставили 596 229 костяшек, которые падали 15 минут. Был побит рекорд Германии по самой длинной цепочке домино.


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