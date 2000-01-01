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Эстонцы стали меньше использовать пластиковые пакеты 06.08 12:29   MIGnews.com

Эстонцы стали меньше использовать пластиковые пакеты

Решение сетей розничной торговли перестать предлагать клиентам бесплатные тонкие пластиковые пакеты у касс привело к существенному сокращению их потребления.

В европейских станах каждый год потребляется 100 млрд пластиковых пакетов. Была поставлена цель сократить их использование максимум до 90 пакетов в год на человека. На данный момент этот показатель составляет около 200 пакетов на человека.

Сети розничной торговли 2 года назад договорились, что они перестанут предлагать у касс бесплатные тонкие пакеты, после чего их использование существенно уменьшилось, пишет ERR.

Заказывается примерно на 20% меньше самых тонких пластиковых пакетов, на 25% сократилось использование больших пластиковых пакетов.

Как известно, Европейская комиссия хочет обязать государства-члены уменьшить использование пластиковых пакетов для пищевых продуктов и стаканов для напитков.


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