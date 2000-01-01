Эстонцы стали меньше использовать пластиковые пакеты
Решение сетей розничной торговли перестать предлагать клиентам бесплатные тонкие пластиковые пакеты у касс привело к существенному сокращению их потребления.
В европейских станах каждый год потребляется 100 млрд пластиковых пакетов. Была поставлена цель сократить их использование максимум до 90 пакетов в год на человека. На данный момент этот показатель составляет около 200 пакетов на человека.
Сети розничной торговли 2 года назад договорились, что они перестанут предлагать у касс бесплатные тонкие пакеты, после чего их использование существенно уменьшилось, пишет ERR.
Заказывается примерно на 20% меньше самых тонких пластиковых пакетов, на 25% сократилось использование больших пластиковых пакетов.
Как известно, Европейская комиссия хочет обязать государства-члены уменьшить использование пластиковых пакетов для пищевых продуктов и стаканов для напитков.